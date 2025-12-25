L' ambasciata russa a Roma contro l' ucrainizzazione della politica italiana
L'ambasciata russa in Italia denuncia su Facebook quella che definisce «ucrainizzazione della politica italiana col tacito consenso e, di fatto, la complicità delle autorità». Il riferimento è a quanto accaduto il 22 dicembre a un convegno filorusso organizzato all’università Federico II di Napoli e contestato da studenti e attivisti pro-Ucraina. «L'episodio di Napoli - scrive l’ambasciata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
