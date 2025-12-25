L' ambasciata russa a Roma contro l' ucrainizzazione della politica italiana

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ambasciata russa in Italia denuncia su Facebook quella che definisce «ucrainizzazione della politica italiana col tacito consenso e, di fatto, la complicità delle autorità». Il riferimento è a quanto accaduto il 22 dicembre a un convegno filorusso organizzato all’università Federico II di Napoli e contestato da studenti e attivisti pro-Ucraina. «L'episodio di Napoli - scrive l’ambasciata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l ambasciata russa a roma contro l ucrainizzazione della politica italiana

© Feedpress.me - L'ambasciata russa a Roma contro "l'ucrainizzazione della politica italiana"

Leggi anche: Roma: Magi, 'da ambasciata russa macabra arroganza e Salvini tace'

Leggi anche: Editoria: Bonelli, 'grave ingerenza ambasciata russa contro Repubblica e La Stampa'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Repubblica e La Stampa megafoni anti Mosca, ambasciata russa all'attacco; L’ambasciata russa contro Repubblica e La Stampa: “Megafono di una sfacciata propaganda”; Vendita di Gedi, l’ambasciata russa contro Repubblica e Stampa: “Tornino al vero giornalismo”; Convegno “La 2° Guerra Mondiale… ciò che i manuali occidentali omettono”.

ambasciata russa roma controL'ambasciata russa a Roma contro "l'ucrainizzazione della politica italiana" - L'ambasciata russa in Italia denuncia su Facebook quella che definisce «ucrainizzazione della politica italiana col tacito consenso e, di fatto, la ... msn.com

Hallissey: «Grave messaggio dell'ambasciata russa contro l'Italia» - «“Un inquietante episodio di vessazioni”: così l'ambasciata russa in Italia descrive il flash mob a cui ho partecipato alla Federico II a Napoli, organizzato ... msn.com

ambasciata russa roma controEditoria: Bonelli, 'grave ingerenza ambasciata russa contro Repubblica e La Stampa' - "La nota dell’ambasciata russa che attacca La Repubblica e La Stampa, auspicando un cambio di proprietà e di linea editoriale, è una grave e inaccettabile ingerenza negli a ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.