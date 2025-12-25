Per molto tempo l’abbiamo considerata un sottofondo, a volte letteralmente. Qualcosa che riempiva le ore vuote, che teneva compagnia (a noi e ancor più alle casalinghe di Voghera), che non lasciava traccia. La televisione trash è stata archiviata così: innocua, al massimo un po’ imbarazzante. E invece no. Col senno di poi, appare sempre più chiaro che non ha solo intrattenuto l’Italia: l’ha formata – lentamente, in profondità, senza quasi farsi notare. Gli anni ’80 e il cambio di paradigma (con la nascita della futura Mediaset). Il punto di svolta arriva negli anni Ottanta, quando il monopolio della RAI viene incrinato dall’irruzione delle televisioni commerciali. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - La televisione trash non ha solo intrattenuto l’Italia: ha cambiato il modo in cui votiamo

Leggi anche: Digitalizzazione dell’informazione: come il web ha cambiato il modo in cui consultiamo notizie e risultati

Leggi anche: Baccin racconta l’Inter U23: «La seconda squadra ha cambiato il modo di pensare della società, anche Oaktree ha capito la sua importanza! Vi spiego la scelta di Vecchi e del modulo»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ascolti tv, testa a testa tra Cena di Natale e Io sono Farah; Ascolti TV di ieri, Lunedì 22 Dicembre 2025: Love Again contro Io Sono Farah chi ha vinto la serata di ieri; Ascolti tv ieri 23 dicembre 2025: scopri chi ha vinto tra Cena di Natale e Io Sono Farah.

Quando ero piccola io.. la TV mi sembrava più bella, più magica e molto più pulita se non trasparente. Sarà che erano altri tempi, o solo che io ero ancora troppo ingenua. Mi mancano questi tempi, questi personaggi e questa televisione che non aveva nulla di - facebook.com facebook