In una delle ultime riunioni degli iscritti di Fratelli d’Italia a Bari, la segretaria Antonella Lella l’ha espressamente menzionato. “Un grande grazie a Nicola Pepe per aver scritto il programma di Luigi Lobuono”, cioè lo sfidante, sconfitto, di Antonio Decaro alle ultime regionali. Pepe, estensore del programma del centrodestra e collaboratore di Fratelli d’Italia di Bari, andrà a processo a aprile prossimo: secondo la procura del capoluogo pugliese è la talpa che ha svelato a Michele Emiliano tre giorni prima il blitz che la Guardia di finanza aveva programmato per perquisire la presidenza della Regione Puglia nell’inchiesta che vedeva indagato l’ex governatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La “talpa” che svelò a Emiliano l’indagine a suo carico? Ora collabora con Fratelli d’Italia

