Firenze, 22 dicembre 2025 - Un viaggio lungo, faticoso e carico di significato, concluso pochi giorni prima di Natale, per portare aiuti concreti in un Paese ancora segnato dalla guerra. È la missione in Ucraina dell'associazione Ovunque, partita il 25 novembre e terminata il 17 dicembre, un'operazione umanitaria, coordinata da quattro fiorentini, che ha voluto lanciare un messaggio di speranza proprio nel periodo delle feste. In poco meno di un mese sono stati consegnati oltre 4.000 tra medicinali e attrezzature sanitarie, tra cui sedie a rotelle, barelle, collari, tutori e materiali per ospedali da campo, insieme a più di 2.

La storia di Natale. Da Firenze all'Ucraina, la missione di quattro amici: aiuti concreti per ospedali e famiglie

