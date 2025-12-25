La sorpresa di Natale | spunta una volpe in pieno Centro storico

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Stupore e meraviglia ha suscitato tra alcuni cittadini la presenza di una volpe in pieno Centro storico. L'esemplare è stato avvistato oggi pomeriggio, 25 dicembre 2025, in piazzale Martelli, a lato dell'ingresso principale della Facoltà di Economia.La volpe in piazzale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

