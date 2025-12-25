La sferzata di Delpini e la riflessione di Natale | Il silenzio e la preghiera contro l’insopportabile male della banalità

Milano, 25 dicembre 2025 – “ La banalità è insopportabile, meglio imparare il silenzio, meglio pregare ”. È incentrata sul male della banalità, più che sulla banalità del male, l'omelia dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in occasione della solenne messa di Natale. " La banalità – dice Delpini – è come una nebbia che avvolge e scolorisce la vita. La banalità è fatta di parole vecchie, stanche, grigie che invadono i discorsi con luoghi comuni, con ripetizioni fastidiose. Quando si trovano insopportabili i discorsi della banalità, forse si può imparare il silenzio. E nel silenzio la Parola si fa carne, la verità si rivela come luce, la vita risplende come vocazione a diventare figli di Dio ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

