La santa schizofrenia di Natale
Santa allegria è forse il titolo più appropriato per sintetizzare lo spirito natalizio in purezza. Quell’incontro solenne e festoso tra sacro e regali, tra natività e scorpacciate, rende Natale e il suo lungo strascico un periodo gioioso, anche se a volte con un risvolto noioso. Ma da molti il Natale è vissuto con santa schizofrenia e, per quel che mi riguarda, con una punta di allegra malinconia. Non da oggi, non solo da anziano, ma accadeva pure da ragazzo, e poi da adulto maturo. A Natale molti nodi vengono al pettine, inclusi i nodi alla gola. Da dove nasce questa schizofrenia? Da una condizione irrisolta di vita, da un’ambiguità che ci trasciniamo nei giorni e che a Natale si manifesta con illuminante chiarezza. 🔗 Leggi su Panorama.it
