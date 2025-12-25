La risposta di Signorini a Corona | Ha un’agenzia che promette il Gf per 100 mila euro

Fabrizio Corona ha un’agenzia che promette di «procurare la possibilità di entrare al Grande Fratello » pagando 50 o 100 mila euro. Lo dice l’avvocato Andrea Righi, legale di Alfonso Signorini. Parlando di «elementi nuovi e sorprendenti» nell’inchiesta per revenge porn scaturita dalle puntate di Falsissimo sul conduttore del GF. Mentre Antonio Medugno, che ha raccontato di aver avuto rapporti con Signorini per entrare nel programma Mediaset, ha formalizzato la denuncia per violenza sessuale ed estorsione che aveva annunciato durante la trasmissione. Il silenzio di Signorini. Dopo la prima puntata di Falsissimo Signorini si è trincerato nel silenzio. 🔗 Leggi su Open.online

