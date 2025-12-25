La regina degli scacchi Olga Zimina a Termini Imerese e Palermo | sfida in simultanea contro i giocatori locali

Il “mondo delle 64 case” si prepara a vivere un momento storico per la provincia di Palermo: la campionessa italiana Olga Zimina sarà la protagonista assoluta di una serie di eventi imperdibili tra il 27 e il 29 dicembre. L’appuntamento clou avrà luogo in piazza Duomo a Termini Imerese il 27. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Non solo Palermo, l'Ordine dei Commercialisti apre una nuova sede a Termini Imerese

Leggi anche: Panettone d'Autore 2025 prende il via da Palermo: finale il 30 novembre a Termini Imerese

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Campionato di scacchi, vincono Luca Moroni e Olga Zimina - euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. it.euronews.com

Campionato di scacchi, vincono Luca Moroni e Olga Zimina - Si è chiuso oggi il Campionato italiano assoluto di scacchi, che ha incoronato Luca Moroni, 23 anni, per la categoria maschile e Olga Zimina, 41 anni, per quella femminile. ansa.it

Luca Moroni e Olga Zimina vincono i campionati italiani di scacchi - Il brianzolo, classe 2000, ha dominato il torneo di Cagliari guidando la classifica dalla prima all'ultima giornata e dando sempre la sensazione di avere una marcia in più rispetto agli avversari. affaritaliani.it

La regina degli scacchi Olga Zimina sfida il territorio tra Termini Imerese e Palermo - facebook.com facebook