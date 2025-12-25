La prima messa di Natale di papa Leone XIV | Penso alle tende di Gaza esposte al freddo In corso la benedizione Urbi et Orbi
Papa Leone, in processione, ha fatto il suo ingresso nella basilica di San Pietro per celebrare la messa del «giorno» nella solennità del Natale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: La prima messa di Natale di papa Leone XIV: «Penso alle tende di Gaza esposte al freddo». Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi
Leggi anche: Prima Messa di Natale di Papa Leone VXI: “Penso alle tende di Gaza e ai giovani al fronte”. Benedizione Urbi et Orbi: “Invochiamo la pace”
La Messa di Natale di Papa Leone - Aggiornamento del 24 Dicembre delle ore 17:20; Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Messa della notte di Natale, Leone XIV: non c’è spazio per Dio se non c’è per l’uomo; Prima messa di Natale per Leone XIV: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merci”.
Prima Messa di Natale di Papa Leone VXI: “Penso alle tende di Gaza e ai giovani al fronte”. Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi - La celebrazione del giorno in San Pietro è stata reintrodotta da Prevost dopo vent’anni. quotidiano.net
Prima messa di Natale per Papa Leone XIV: sorpresa sotto la pioggia e emozione tra i fedeli - Papa Leone XIV sorprende i fedeli sotto la pioggia: un gesto di vicinanza e emozione nella sua prima messa di Natale. notizie.it
L’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio” - Durante la sua prima Messa della Notte di Natale, il pontefice ha messo al centro il valore della persona umana e la sua dignità ... ilfattoquotidiano.it
#MedioOriente Dopo 2 anni di guerra senza festeggiamenti, prima messa solenne a Betlemme, luogo simbolo della cristianità, celebrata dal patriarca latino Pizzaballa, che ha rinnovato l'appello alla pace e alla solidarietà per la striscia di #Gaza. x.com
Durante la sua prima Messa della Notte di Natale, il pontefice ha messo al centro il valore della persona umana e la sua dignità - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.