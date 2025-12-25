La prima messa di Natale di papa Leone XIV | Penso alle tende di Gaza esposte al freddo In corso la benedizione Urbi et Orbi

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone, in processione, ha fatto il suo ingresso nella basilica di San Pietro per celebrare la messa del «giorno» nella solennità del Natale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

