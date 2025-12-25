La prima messa di Natale di Papa Leone XIV | L' economia distorta tratta gli uomini come merce

Dopo un saluto a sorpresa ai fedeli in piazza San Pietro, a Roma, Papa Leone XIV ha celebrato l'omelia della sua prima messa della Vigilia di Natale: "Dio si fa simile a noi, rivelando l’infinita dignità di ogni persona. Mentre l’uomo vuole diventare Dio per dominare sul prossimo. Ammiriamo la. 🔗 Leggi su Today.it

