La prima messa di Natale di Leone XIV | Penso alle tende di Gaza al freddo
«Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente? Fragile è la carne delle popolazioni inermi, provate dalle guerre in corso o concluse lasciando macerie e ferite aperte. Fragili sono le vite dei giovani costretti alle armi, che proprio al fronte avvertono l’insensatezza di ciò che è loro richiesto e la menzogna». Papa Leone XIV nell’omelia della messa del Giorno di Natale torna a chiedere la pace: «Ci sarà pace quando i nostri monologhi si interromperanno e, fecondati dall’ascolto, cadremo in ginocchio davanti alla nuda carne altrui». 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: La prima messa di Natale di papa Leone XIV: «Penso alle tende di Gaza esposte al freddo». Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi
Leggi anche: Papa Leone celebra la messa del giorno di Natale: «Come non pensare alle tende di Gaza?»
