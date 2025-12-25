La prima messa di Natale di Leone XIV | Penso alle tende di Gaza al freddo

«Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente? Fragile è la carne delle popolazioni inermi, provate dalle guerre in corso o concluse lasciando macerie e ferite aperte. Fragili sono le vite dei giovani costretti alle armi, che proprio al fronte avvertono l’insensatezza di ciò che è loro richiesto e la menzogna». Papa Leone XIV nell’omelia della messa del Giorno di Natale torna a chiedere la pace: «Ci sarà pace quando i nostri monologhi si interromperanno e, fecondati dall’ascolto, cadremo in ginocchio davanti alla nuda carne altrui». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: La prima messa di Natale di papa Leone XIV: «Penso alle tende di Gaza esposte al freddo». Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi

Leggi anche: Papa Leone celebra la messa del giorno di Natale: «Come non pensare alle tende di Gaza?»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Messa della notte di Natale, Leone XIV: non c’è spazio per Dio se non c’è per l’uomo; Prima messa di Natale per Leone XIV: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merci”; Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; La prima messa di Natale di Papa Leone - Aggiornamento del 24 Dicembre delle ore 17:20.

Prima messa di Natale per Papa Leone XIV: sorpresa sotto la pioggia e emozione tra i fedeli - Papa Leone XIV sorprende i fedeli sotto la pioggia: un gesto di vicinanza e emozione nella sua prima messa di Natale. notizie.it