La polizia incontra i piccoli pazienti del Rodolico - San Marco

Una speciale carovana natalizia scortata dalle moto-volanti della polizia di Stato, con un carico importante destinato ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania. Anche quest’anno, nel giorno della vigilia di Natale, i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - La polizia incontra i piccoli pazienti del Rodolico - San Marco Leggi anche: Giornata del prematuro, letture, musicoterapia e incontri al Policlinico Rodolico e al San Marco Leggi anche: Gaetano Sirna conclude il proprio incarico di direttore generale al Rodolico-San Marco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Polizia di Stato incontra i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari; Bari, la Polizia al Giovanni XXIII incontra i piccoli pazienti: Alleviare per un momento la degenza - FOTO; La Polizia di Stato di Vicenza incontra i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria; I poliziotti del nucleo artificieri visitano i piccoli pazienti dei reparti pediatrici. Doni e sorrisi per Natale, al Policlinico di Catania la polizia incontra i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia - Anche quest’anno, nel giorno della vigilia di Natale, i poliziotti della Questura di Catania e il Moto Club della Polizia di Stato hanno fatto visita ai bambini ricoverati in ospedale per portare un ... ilsicilia.it

Natale, la polizia regala doni ai piccoli pazienti del Policlinico di Catania. LE FOTO - volanti della Polizia di Stato, con un carico importante destinato ai piccoli pazienti del reparto di ... msn.com

Il Robot della Polizia consegna regali ai pazienti del Garibaldi e del Policlinico - I piccoli pazienti hanno avuto la possibilità di osservare da vicino tutti gli strumenti che gli artificieri utilizzano quotidianamente per l’addestramento e per gli interventi ... grandangoloagrigento.it

Treviso città | Scontri dopo il derby, il Questore incontra l’autista di Mom: “Premiato alla prossima festa della Polizia” - facebook.com facebook

La Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sant’Apollinare Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.