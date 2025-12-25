La piccola favola di Taurisano | rubato nella notte il Bambinello torna con la scorta
TAURISANO – Non è stato certo il danno economico, praticamente irrilevante, quanto l’insensatezza del gesto a turbare la comunità di Taurisano che nel giorno di Natale si è risvegliata vittima di un furto particolare, quello del Bambinello del presepe allestito davanti alla Chiesa della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
