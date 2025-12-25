“Mi sono rimesso in gioco con tanta determinazione: non bevo alcol da due anni e ho deciso di non berlo più”. Con grande soddisfazione il bergamasco Giuseppe A, classe 1964, racconta i progressi che ha compiuto per cominciare una nuova fase della sua vita. Passo dopo passo, ha affrontato il problema dell’alcolismo dando prova di una notevole forza di volontà: ora guarda davanti a sé con tanto entusiasmo e la voglia di fare che non gli è mai mancata e gli ha permesso di superare periodi complicati. La sua storia dimostra che lavorando su se stessi si possono raggiungere obiettivi importanti: non è mai troppo tardi per ricominciare e lui a 61 anni lo sta facendo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: L'avvocato Lovati: «Spero che Sempio non mi sostituisca. Bevo? Sì, ma reggo bene». La fiction, Gerry la Rana e l'alcol: i retroscena

Leggi anche: Massimo Lovati a ruota libera: "È vero, bevo. Ma l'alcol lo sopporto bene. In tv mi chiamano sempre, dicono che funziono"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La nuova vita di Giuseppe: Non bevo alcol da due anni, mi sono rimesso in gioco.

La nuova vita di Giuseppe: “Non bevo alcol da due anni, mi sono rimesso in gioco” - Il bergamasco Giuseppe A, classe 1964, racconta gli importanti progressi che ha compiuto per uscire dall'alcolismo: “Cerco lavoro come badante o come Asa”. bergamonews.it