Un numero telefonico breve per permettere agli utenti di identificare immediatamente una chiamata da un call center che opera legalmente. È il prossimo step proposto dall’Agcom per contrastare una volta per tutte il fenomeno dello spoofing, l’ormai nota modalità attraverso cui l’autore della frode si rende non rintracciabile e falsifica la propria identità, oltre a eludere le leggi nazionali sulla privacy e sul Registro delle opposizioni. – Notizie.com Il provvedimento arriva dalla Commissione Infrastrutture e Reti dell’Autorità, che il 17 dicembre ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta, che durerà quarantacinque giorni. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La nuova mossa dell’Agcom contro lo spoofing: un numero di telefono a tre cifre per i call center legali. Di cosa si tratta

Leggi anche: Telemarketing, la nuova mossa dell’Agcom: arriva il codice a tre cifre

Leggi anche: I numeri brevi a tre cifre per limitare telefonate "moleste" e call center: cosa cambia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Numeri a tre cifre contro le chiamate moleste: la nuova mossa di Agcom - La riforma del piano di numerazione si inserisce in una strategia più ampia messa in campo da Agcom per contrastare il telemarketing aggressivo. it.blastingnews.com

C’è una nuova mossa di Trump che ha fatto infuriare, non poco, qualcuno - facebook.com facebook

C’è una nuova mossa di Trump che ha fatto infuriare, non poco, qualcuno Un’altra operazione speciale di Trump x.com