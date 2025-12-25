La nuova mossa dell’Agcom contro lo spoofing | un numero di telefono a tre cifre per i call center legali Di cosa si tratta

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un numero telefonico breve per permettere agli utenti di identificare immediatamente una chiamata da un call center che opera legalmente. È il prossimo step proposto dall’Agcom per contrastare una volta per tutte il fenomeno dello spoofing, l’ormai nota modalità attraverso cui l’autore della frode si rende non rintracciabile e falsifica la propria identità, oltre a eludere le leggi nazionali sulla privacy e sul Registro delle opposizioni. – Notizie.com Il provvedimento arriva dalla Commissione Infrastrutture e Reti dell’Autorità, che il 17 dicembre ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta, che durerà quarantacinque giorni. 🔗 Leggi su Notizie.com

la nuova mossa dell8217agcom contro lo spoofing un numero di telefono a tre cifre per i call center legali di cosa si tratta

© Notizie.com - La nuova mossa dell’Agcom contro lo spoofing: un numero di telefono a tre cifre per i call center legali. Di cosa si tratta

Leggi anche: Telemarketing, la nuova mossa dell’Agcom: arriva il codice a tre cifre

Leggi anche: I numeri brevi a tre cifre per limitare telefonate "moleste" e call center: cosa cambia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Numeri a tre cifre contro le chiamate moleste: la nuova mossa di Agcom - La riforma del piano di numerazione si inserisce in una strategia più ampia messa in campo da Agcom per contrastare il telemarketing aggressivo. it.blastingnews.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.