Le decisioni prese in Aula dall’Esecutivo negli ultimi due giorni lasciano facilmente intuire che il 2026 non sarà un anno in discesa per molti. Reso più agevole l’accesso ai bonus ma solo per chi vive in certe città. Il Governo di Giorgia Meloni ci ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo. Infatti deputati, senatori e ministri si sono riuniti in Aula fino a martedì 23 per gli ultimi ritocchi a quella che sarà la futura Legge di Bilancio. Si sperava in cambiamenti più incisivi soprattutto in ambito previdenziale ma, del resto, quello delle pensioni è sempre un terreno su cui scivolare è molto facile. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - La mossa del Governo sorprende tutti: dal 2026 bonus più facili ma solo per chi vive in queste città

Leggi anche: Bonus single, le agevolazioni per chi vive da solo su affitti, bollette e non solo. Ecco come ottenerle

Leggi anche: Il Louvre aumenta il prezzo del biglietto, ma non per tutti: chi pagherà di più dal 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I cartelli sono già pronti, bruttissima sorpresa al distributore di benzina dopo Natale: anni di risparmi andranno in fumo; Spagna governo in crisi | Sanchez rilancia con una mossa a sorpresa | treni e bus a 60 euro al mese.

Spagna, governo in crisi: Sanchez rilancia con una mossa a sorpresa: treni e bus a 60 euro al mese - La decisione arriva in un momento difficile per la maggioranza, accusata di corruzione e molestie sessuali ... msn.com