la moda dei cuscini berlinesi

Appaiono sempre più spesso sul manto stradale, creano dossi artificiali che costringono a rallentare. Ma non sempre è così, talvolta possono risultare persino pericolosi. Con molta probabilità anche chi legge è già incappato nei nuovi dossi in gomma presenti nelle nostre strade: una macchia scura in mezzo alla strada, un sobbalzo improvviso e, ad andar bene, soltanto uno spavento. Una delle ultime mode in fatto di dispositivi per rallentare il traffico sono i cosiddetti cuscini berlinesi. Si chiamano così perché adottati nella capitale tedesca, ma si tratta di dossi dalla pendenza limitata che, per dimensioni, sono tali da costringere le auto a rallentare. 🔗 Leggi su Laverita.info

Cuscini berlinesi a Bologna, come funzionano e dove sono - A differenza dei dossi tradizional, i cuscini sono più piatti, e meno rumorosi e occupano solo il centro della strada, lasciando spazio ai lati per far passare le bici, le moto e i monopattini. ilrestodelcarlino.it

‘Cuscini berlinesi’ in via Nosadella Il Comune: "Li useremo ovunque" - I dissuasori di velocità installati in via sperimentale anche in via del Fossato e presto in via Orfeo. ilrestodelcarlino.it

Cuscini berlinesi in strada. Dal Corvetto a viale Monza - Le prime autorizzazioni chieste dal Comune al Ministero dei Trasporti riguardano le vie Barabino, Boncompagni, Carcano e Asiago: tutte zone 30 . ilgiorno.it

