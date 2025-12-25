La messa di Natale papa Leone | Il mio pensiero alle tende di Gaza

Roma. Papa Leone XIV ha celebrato nella mattina di Natale 2025 la messa di Natale nella Basilica di San Pietro, riportando il Pontefice a presiedere personalmente la funzione diurna dopo oltre trent’anni. Dall’epoca di Paolo VI, infatti, la celebrazione era stata generalmente affidata a un cardinale, mentre il Papa interveniva solo con la benedizione Urbi et Orbi. L’ultimo precedente risaliva al 1994, con Giovanni Paolo II. Al termine della celebrazione, a mezzogiorno, Leone si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni per il tradizionale messaggio Urbi et Orbi, rivolto alla città e al mondo, confermando una giornata interamente segnata dalla sua presenza diretta nelle celebrazioni natalizie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

