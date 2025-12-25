La Messa di Natale di Papa Leone | Il mio pensiero va alle tende di Gaza esposte al freddo

"Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente, o ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora, dentro le nostre città?". Lo ha detto Papa Leone XIV durante l'omelia della sua prima Messa di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio” - Durante la sua prima Messa della Notte di Natale, il pontefice ha messo al centro il valore della persona umana e la sua dignità ... ilfattoquotidiano.it