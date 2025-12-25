La Messa di Natale di Papa Leone | Il mio pensiero va alle tende di Gaza esposte al freddo
"Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente, o ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora, dentro le nostre città?". Lo ha detto Papa Leone XIV durante l'omelia della sua prima Messa di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio” - Durante la sua prima Messa della Notte di Natale, il pontefice ha messo al centro il valore della persona umana e la sua dignità ... ilfattoquotidiano.it
Prima messa di Natale per Papa Leone XIV: sorpresa sotto la pioggia e emozione tra i fedeli - Papa Leone XIV sorprende i fedeli sotto la pioggia: un gesto di vicinanza e emozione nella sua prima messa di Natale. notizie.it
Papa Leone celebra la messa di Natale: Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi - Non accadeva dal 1994 che un Papa celebrasse la messa nel Giorno di Natale, generalmente affidata a un cardinale. msn.com
