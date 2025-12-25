Si indaga sulla tragica morte di Sivert Guttorm Bakken, l'atleta norvegese di biathlon deceduto a soli 27 anni nella sua camera d'albergo a Passo Lavazè, in Trentino-Alto Adige, località in cui si stava allenando per partecipare ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Il giovane sportivo è stato rinvenuto senza vita lo scorso 23 dicembre, e tutto fa pensare che abbia accusato un malore rivelatosi fatale. Gli inquirenti stanno cercando di capire che cosa abbia provocato la morte. A condurre le indagini sono le autorità italiane. Stando alle prime indiscrezioni passate alla stampa, Bakken indossava la maschera ipossica quando è stato trovato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La maschera ipossica, il malore, poi la morte: così successo al campione di biathlon Sivert Guttorm Bakken

Leggi anche: Biathlon, Sivert Guttorm Bakken è stato trovato morto con indosso una maschera ipossica

Leggi anche: Sivert Guttorm Bakken trovato morto con indosso una maschera ipossica. “Domande ancora senza risposta”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Biathlon Sivert Guttorm Bakken è stato trovato morto con indosso una maschera ipossica.

La maschera ipossica, il malore, poi la morte: così successo al campione di biathlon Sivert Guttorm Bakken - Si indaga sulla morte del biatleta norvegese di 27 anni, trovato senza vita in hotel in Trentino. ilgiornale.it