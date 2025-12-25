La leggenda Kenny Carpenter stasera suona live sul lago di Garda

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come prima, più di prima: a scuola di musica, con Kenny Carpenter. La leggenda mondiale del djing la notte di Natale sarà ospite al nuovo Le Plaisir di Desenzano del Garda, negli spazi dell'Altaripa The Club di Rivoltella: porte aperte dalle 23, info liste e ingressi al numero 351 3001966. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

