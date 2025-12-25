La leggenda di Babbo Natale prende spunto da San Nicola | il vescovo generoso che portava i doni ai bambini

Babbo Natale è esistito veramente, ma si chiamava in un altro modo. Il suo vero nome era San Nicola di Myra, originario della Turchia, che è passato alla storia per essere il protettore dei bambini, dei marinai e degli studenti. Secondo quanto si tramanda, il vescovo aveva donato a tre fanciulle la possibilità di sposarsi, per evitare che si prostituissero e, in un altro momento, salvò tre bambini. Nel Medioevo si festeggiava la sua memoria con lo scambio dei doni, ma in età contemporanea la sua “celebrazione” è stata spostata per il giorno della nascita di Gesù. Babbo Natale, o San Nicola, non rappresenta quindi un richiamo consumista privo di storia, ma una vera e propria storia di generosità cristiana che si è consolidata nel corso dei secoli fino ai nostri giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

