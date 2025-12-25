Durante la guerra aerea dell'estate 1940 sulla Manica, la Luftwaffe realizzò scafi galleggianti per salvare i preziosissimi aviatori in caso di ammaraggio. Ancorate in punti strategici del Canale d'Inghilterra, le boe salvarono numerose vite. Anche gli inglesi ne realizzarono esemplari simili. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La «guerra delle boe» nella Battaglia d'Inghilterra

Leggi anche: Perché la battaglia di Pokrovsk è così importante nella guerra fra Ucraina e Russia

