La Gran Bretagna vieta la cottura delle aragoste vive | Una sofferenza inutile esistono alternative più umane

Questo potrebbe essere l’ultimo Natale in cui nel Regno Unito sarà lecito cucinare le aragoste gettandole nell’acqua bollente quando sono ancora vive. Una pratica ben radicata nella tradizione gastronomica, soprattutto nei ristoranti più lussuosi, ma che da tempo è al centro di feroci critiche da parte delle associazioni ambientaliste. Ed è proprio a queste ultime che il governo laburista di Keir Starmer ha deciso di dare ascolto per mettere fine a un metodo di cottura ritenuto una sofferenza inutile per gli animali. Le alternativa alla bollitura dell’aragosta viva. L’aragosta, che in Europa è spesso considerata un simbolo di cucina raffinata, al pari del caviale, delle ostriche o del foie gras, si distingue proprio per la bollitura da viva, uno dei metodi di preparazione più diffusi in assoluto. 🔗 Leggi su Open.online

