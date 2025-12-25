La Fondazione dalle uova d' oro | milioni da ministeri e Regioni

Soldi da Nicola Zingaretti (da ex presidente della Regione Lazio) per studiare la solitudine degli anziani. Enti pubblici, università e ministeri: la Fondazione (Giuseppe Di Vittorio) della Cgil fa incetta di fondi pubblici e progetti. La struttura, controllata al 100 % dal sindacato e nel cui Cda siede Maurizio Landini, è un altro canale per drenare soldi dallo Stato alla Cgil. Il Giornale è in grado di ricostruire il fiume di denaro arrivato nella Fondazione Di Vittorio negli ultimi tre anni grazie a una rete collaudata: una cifra pari a un milione e 200mila euro. Nel 2022 la Fondazione si è portata a casa 410mila euro di fondi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

