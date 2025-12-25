La foca monaca sulla spiaggia di Numana | Mille euro a chi la lascia stare
Nuovi avvistamenti della foca monaca sono stati segnalati anche oggi, 25 dicembre lungo la spiaggia di Numana (Ancona), dove ieri l’animale aveva fatto la sua comparsa attirando curiosi e fotografi. Nelle ultime ore, sui social, si moltiplicano però gli appelli a non disturbare l’esemplare. E a consentirle di riposare indisturbata per almeno 24 ore consecutive. Secondo quanto segnalato da cittadini e volontari, la foca monaca, specie protetta e particolarmente sensibile alla presenza umana, tende a rientrare immediatamente in mare non appena viene disturbata. La foca monaca di Numana. Anche questa mattina sarebbero circolati in rete nuovi video che documentano la sua presenza a riva. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: A Numana una foca monaca sulla spiaggia, le immagini fanno il giro dei social
Leggi anche: Foca monaca in spiaggia a Numana: “Me la sono trovata davanti, poi è tornata in acqua”
Numana, avvistata una foca monaca sulla spiaggia. FOTO; Foca monaca mediterrea alla Spiaggiola: da non crederci, attraversa la spiaggia poi torna in mare GUARDA IL VIDEO; Una foca monaca avvistata sulla spiaggiola di Numana; A Numana una foca monaca sulla spiaggia, le immagini fanno il giro dei social.
Foca monaca sulla spiaggia di Numana. «Offriamo 1.000 euro per non disturbarla mentre riposa» - Nuovi avvistamenti della foca monaca sono stati segnalati anche questa mattina, giorno di Natale, lungo la spiaggia di Numana (Ancona), dove ieri l'animale aveva fatto la sua ... msn.com
La foca monaca sulla spiaggia di Numana: «Mille euro a chi la lascia stare» - Nuovi avvistamenti della foca monaca sono stati segnalati anche oggi, 25 dicembre lungo la spiaggia di Numana (Ancona), dove ieri l’animale aveva fatto la sua comparsa attirando curiosi e fotografi. msn.com
C’è una foca monaca sulla spiaggia di Numana: il video dell’eccezionale avvistamento vicino al porto turistico - L'animale, tra le specie più rare del Mediterraneo, è stato visto riposare sulla spiaggia prima di tornare lentamente in acqua ... ilfattoquotidiano.it
Una foca monaca sulla spiaggia di Numana. «Offriamo 1.000 euro per non disturbarla mentre riposa» - facebook.com facebook
Ancona, la sosta della foca monaca: prende il sole per un po' e poi torna in acqua x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.