La foca monaca sulla spiaggia di Numana | Mille euro a chi la lascia stare

Nuovi avvistamenti della foca monaca sono stati segnalati anche oggi, 25 dicembre lungo la spiaggia di Numana (Ancona), dove ieri l’animale aveva fatto la sua comparsa attirando curiosi e fotografi. Nelle ultime ore, sui social, si moltiplicano però gli appelli a non disturbare l’esemplare. E a consentirle di riposare indisturbata per almeno 24 ore consecutive. Secondo quanto segnalato da cittadini e volontari, la foca monaca, specie protetta e particolarmente sensibile alla presenza umana, tende a rientrare immediatamente in mare non appena viene disturbata. La foca monaca di Numana. Anche questa mattina sarebbero circolati in rete nuovi video che documentano la sua presenza a riva. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: A Numana una foca monaca sulla spiaggia, le immagini fanno il giro dei social

Leggi anche: Foca monaca in spiaggia a Numana: “Me la sono trovata davanti, poi è tornata in acqua”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Numana, avvistata una foca monaca sulla spiaggia. FOTO; Foca monaca mediterrea alla Spiaggiola: da non crederci, attraversa la spiaggia poi torna in mare GUARDA IL VIDEO; Una foca monaca avvistata sulla spiaggiola di Numana; A Numana una foca monaca sulla spiaggia, le immagini fanno il giro dei social.

Foca monaca sulla spiaggia di Numana. «Offriamo 1.000 euro per non disturbarla mentre riposa» - Nuovi avvistamenti della foca monaca sono stati segnalati anche questa mattina, giorno di Natale, lungo la spiaggia di Numana (Ancona), dove ieri l'animale aveva fatto la sua ... msn.com