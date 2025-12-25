La fiamma olimpica per le vie di Ostuni | il percorso e le limitazioni al traffico
OSTUNI – La fiamma dei giochi olimpici invernali di Milano e Cortina sfilerà anche per le vie di Ostuni, la mattina di mercoledì 31 dicembre. I tedofori percorreranno circa 2,7 chilometri dell'abitato. Per garantire la sicurezza dell’evento e dei partecipanti, il dirigente della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
