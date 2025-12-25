La fiamma olimpica per le vie di Ostuni | il percorso e le limitazioni al traffico

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI – La fiamma dei giochi olimpici invernali di Milano e Cortina sfilerà anche per le vie di Ostuni, la mattina di mercoledì 31 dicembre. I tedofori percorreranno circa 2,7 chilometri dell'abitato. Per garantire la sicurezza dell’evento e dei partecipanti, il dirigente della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Fiamma Olimpica in Puglia: il programma completo, dove vederla e la guida ai divieti per il passaggio della torcia.

fiamma olimpica vie ostuniLa Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 illumina Ostuni: tappa storica il 31 dicembre - La Città Bianca protagonista tra sport, inclusione e valori universali. ostuninotizie.it

fiamma olimpica vie ostuniLa fiamma olimpica oggi a Catania, ecco la mappa con le vie da cui transiterà. E domani ultima tappa siciliana - Cortina 2026 è alla quarta e penultima tappa siciliana. lasicilia.it

Fiamma olimpica, ecco l'itinerario in Puglia - Attraverserà la Puglia in lungo e in largo la fiamma olimpica di Milano- rainews.it

