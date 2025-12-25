La festa di Natale di Giusi Princi e i sostenitori che la vorrebbero candidata sindaca
“Il Natale è un tempo che chiede presenza e attenzione alle persone, alle parole, alle scelte. Serve a ricordarci chi siamo, che senso diamo al nostro agire, il modo in cui stiamo gli uni accanto agli altri”. Lo dice l'europarlamentare Giusi Princi nel post con il quale augura buon Natale ai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
