Notte di violenza a Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove due uomini sono rimasti feriti nel corso di un’aggressione avvenuta intorno all’ una tra la vigilia e il giorno di Natale. Uno dei due è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Versilia. I due feriti, entrambi maggiorenni e di nazionalità italiana, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia. Secondo le prime informazioni, uno dei due avrebbe riportato una ferita riconducibile a un’arma da taglio, motivo per cui è stato classificato in codice rosso. Le condizioni dell’altra persona ferita sono risultate meno gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La “festa alcolica” in piazza per Natale finisce malissimo: botte da orbi, ci sono feriti

Leggi anche: Botte da orbi al mercato di Porta Palazzo a Torino: due ambulanti se le danno di santa ragione, uno finisce all'ospedale

Leggi anche: Monopattino rubato e botte da orbi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natale in BPC: festa e musica nelle filiali rinnovate di San Giorgio a Liri e Cervaro; Pietrasanta pronta per la lunga notte del Camel Ponce: attese migliaia di persone (meteo permettendo).

Natale a Cosenza, l’aperitivo della vigilia che divide: festa su corso Mazzini ma bevono anche i minori - Tra brindisi e folla nel cuore della città, la tradizione dell’aperitivo della vigilia è stato anche caratterizzato da tanti giovanissimi che hanno consumato alcolici. quicosenza.it