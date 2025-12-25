La festa alcolica in piazza per Natale finisce malissimo | botte da orbi ci sono feriti
Notte di violenza a Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove due uomini sono rimasti feriti nel corso di un’aggressione avvenuta intorno all’ una tra la vigilia e il giorno di Natale. Uno dei due è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Versilia. I due feriti, entrambi maggiorenni e di nazionalità italiana, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia. Secondo le prime informazioni, uno dei due avrebbe riportato una ferita riconducibile a un’arma da taglio, motivo per cui è stato classificato in codice rosso. Le condizioni dell’altra persona ferita sono risultate meno gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
