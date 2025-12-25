Un bimbo, quando nasce, sembra del tutto passivo: necessita di ogni cosa, è inerme e capace solo di piangere e dimenarsi, deve affidarsi alle mani degli adulti per il cibo, la pulizia, le cure. Rispetto ad altri mammiferi, l’essere umano nasce incompiuto: non riesce a camminare, a procurarsi da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - "La culla vincerà sulla tomba", il messaggio di Natale 2025 dell’arcivescovo Castellucci

Leggi anche: Il messaggio di Natale dell’Arcivescovo A.B.

Leggi anche: Il Messaggio dell’Arcivescovo di Udine per l’Avvento 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il messaggio di Natale del vescovo di Modena: 'La culla vince sulla tomba' - Parola d Autore: Gesù che nasce assume la nostra condizione umana per condividerla completamente, fino alla morte ... lapressa.it