La cucina italiana premiata dall’Unesco trionfa sulle tavole natalizie | in testa i dolci tipici fatti in casa

Ammonta a 3 miliardi di euro la spesa degli italiani per portare cibi e bevande sulla tavola di Natale, con una netta preferenza per la cucina della tradizione e per i prodotti di origine nazionale. E’ il bilancio tracciato dalla Coldiretti per l’appuntamento clou delle feste trascorso da oltre nove cittadini su dieci (91%) e in casa propria o in quelle di parenti e amici, mentre il resto si è diviso tra ristoranti e agriturismi. La cucina italiana tronfa sulle tavole di Natale. La maggior parte delle famiglie si è indirizzata comunque verso un menù a base di prodotti e ingredienti nazionali e a km zero, anche sul’onda del riconoscimento della cucina italiana a patrimonio Unesc o, con una spesa complessiva stimata dalla Coldiretti in un miliardo di euro per pesce, carni e salumi, 650 milioni di euro per spumante, vino e altre bevande, 350 milioni per i dolci, tra cui panettone, pandoro e prodotti da panetteria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

