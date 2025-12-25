Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono naturalmente i tennisti più ricchi del 2025. L'ATP ha diffuso la classifica dei primi 30, tra questi ci sono anche Cobolli e Musetti, presente nella top cinque. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Jannik Sinner vince la classifica dei premi 2025! Battuto Alcaraz in volata, Musetti in top-10

Leggi anche: Tennis, classifica Atp: Alcaraz primo e Sinner secondo. Musetti ottavo. Top ten Wta: Paolini ottava

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La classifica dei 30 tennisti più ricchi del 2025: nella top 5 con Alcaraz e Sinner c’è pure Musetti - L’ATP ha diffuso la classifica dei primi 30, tra questi ci sono anche Cobolli e Musetti, presente nella top cinque. fanpage.it