Lo scorso ottobre, in occasione di una riunione dell’APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha rilanciato la proposta di creare la World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), un organo internazionale in grado di regolare il settore dell’intelligenza artificiale. Non sono ancora noti i dettagli della proposta, ma secondo i cinesi l’organizzazione dovrebbe essere stabilita a Shangai e focalizzarsi in primis sullo sviluppo delle tecnologie digitali nei Paesi del sud del mondo. Il settore dell’IA manca attualmente di un vero framework di leggi internazionali ed è caratterizzato dalla presenza di diversi sistemi regionali spesso in contrasto tra loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Cina vuole un’organizzazione internazionale per il controllo dell’IA. Che non piacerà agli Usa

Leggi anche: Jensen Huang: “La Cina vincerà la corsa all’Ia”. il monito del CEO di Nvidia agli Usa

Leggi anche: USA verso la designazione della Fratellanza Musulmana come organizzazione terroristica internazionale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Cina vuole dominare tutti i mari e riscrivere le sue regole - La Repubblica popolare cinese sta consolidando la sua influenza nel settore marittimo non solo sul piano industriale, ma anche dove si scrivono le regole della navigazione mondiale. ilfoglio.it

WS: la settimana corta inizia in rialzo; Oro e argento record; Paramount a WBD: Larry Ellison garantirà 40mld; Eolico: nuova stangata Trump; Nvidia vuole portare i chip H200 in Cina - facebook.com facebook

Cina, il governo non vuole i chip AI Hopper H200 di NVIDIA x.com