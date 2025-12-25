Quando chiediamo a Filippo Laganà, 31 anni, perché abbia deciso di scrivere un comedy show, risponde che “oggi c’è un gran bisogno di ridere. E poi, noi le cose drammatiche non le sappiamo fare”. Il suo sorriso e la sua ironia li ha riversati in “ Minimarket ”, la serie che ha ideato e prodotto, di cui è autore e protagonista e che sarà disponibile con le prime cinque puntate dal 26 dicembre su RaiPlay (dal 9 gennaio invece il boxset completo). Laganà interpreta Manlio Viganò, un ragazzo ricco e laureato in legge, ma che di lavorare nello studio del padre commercialista non ne vuole sapere. Il suo sogno è fare lo showman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Kevin Spacey? È stato folle, è iniziato tutto con una mail. Oggi gli adulti dovrebbero ascoltare di più e i giovani lavorare molto di più”: parla Filippo Laganà

Leggi anche: Minimarket, con Kevin Spacey e Filippo Laganà: di cosa parla, dove e quando vederlo

Leggi anche: Kevin Spacey torna in scena: “Minimarket” su RaiPlay con Filippo Laganà

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rai, Kevin Spacey star della sit-com Minimarket: "Umile e ironico. Seconda stagione? Di nuovo con lui, sogno Totti sul set e anche..." - L'intervista a Filippo Laganà - "Kevin ti insegna che non serve fare di più, ma essere più vero", spiega ... affaritaliani.it