Kevin Spacey? È stato folle è iniziato tutto con una mail Oggi gli adulti dovrebbero ascoltare di più e i giovani lavorare molto di più | parla Filippo Laganà
Quando chiediamo a Filippo Laganà, 31 anni, perché abbia deciso di scrivere un comedy show, risponde che “oggi c’è un gran bisogno di ridere. E poi, noi le cose drammatiche non le sappiamo fare”. Il suo sorriso e la sua ironia li ha riversati in “ Minimarket ”, la serie che ha ideato e prodotto, di cui è autore e protagonista e che sarà disponibile con le prime cinque puntate dal 26 dicembre su RaiPlay (dal 9 gennaio invece il boxset completo). Laganà interpreta Manlio Viganò, un ragazzo ricco e laureato in legge, ma che di lavorare nello studio del padre commercialista non ne vuole sapere. Il suo sogno è fare lo showman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
