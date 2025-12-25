Ci sono rivalità che nascono per vincere un titolo. E ce ne sono altre che nascono per spiegare un’epoca. Nel 1988, mentre il wrestling cambiava pelle sotto la spinta delle televisioni, delle corporation, dei nuovi modelli industriali, Ric Flair e Ricky Steamboat facevano qualcosa che sembrava andare nella direzione opposta: rallentavano. Ascoltavano il respiro del ring. Si muovevano come se il tempo non fosse più un cronometro, ma una sostanza da lavorare con pazienza. Quella tra Flair e Steamboat non fu una semplice serie di match. Fu un ciclo. Un arco narrativo chiuso, compatto, irripetibile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #30 "Flair vs Steamboat, la fine della NWA"

