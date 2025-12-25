L’atmosfera natalizia in casa Juventus è stata incrinata da un’assenza pesante: Dusan Vlahovic non ha partecipato alla tradizionale cena di squadra, organizzata alla presenza del presidente John Elkann, che ha voluto trasmettere un messaggio di unità e ambizione per il 2026. Il centravanti serbo, attualmente ai box per un grave L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic, l’assenza alla cena di squadra

Leggi anche: Elkann a cena con la Juventus per Natale: John soddisfatto di Spalletti e della squadra. Pronto questo discorso

Leggi anche: Salernitana, la carica di Iervolino alla cena granata: "Questa squadra è costruita per vincere"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Vlahovic unico assente alla cena di Natale Juve: il motivo - Non solo nei numeri delle ultime uscite, e nemmeno nella classifica, ma nei volti. tuttosport.com