Juventus | Vlahovic l’assenza alla cena di squadra
L’atmosfera natalizia in casa Juventus è stata incrinata da un’assenza pesante: Dusan Vlahovic non ha partecipato alla tradizionale cena di squadra, organizzata alla presenza del presidente John Elkann, che ha voluto trasmettere un messaggio di unità e ambizione per il 2026. Il centravanti serbo, attualmente ai box per un grave L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Elkann a cena con la Juventus per Natale: John soddisfatto di Spalletti e della squadra. Pronto questo discorso
Leggi anche: Salernitana, la carica di Iervolino alla cena granata: "Questa squadra è costruita per vincere"
Vlahovic unico assente alla cena di Natale Juve: il motivo - Non solo nei numeri delle ultime uscite, e nemmeno nella classifica, ma nei volti. tuttosport.com
Pagina 2 | Vlahovic unico assente alla cena di Natale Juve: il motivo - Il discorso di ieri è una conferma: « É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri. tuttosport.com
Juventus, Vlahovic tiene in ansia Spalletti: per lui sovraccarico all’adduttore - Sono arrivate in queste ore alcune notizie non troppo positive per la Juventus riguardo alle condizioni di Dusan Vlahovic, impegnato con la Nazionale serba. it.blastingnews.com
Dusan assente alla cena della Juve: segnale d'addio L'ombra del Milan si fa concreta grazie all'asse con l'agente di Kostic (il baby talento serbo). Il Diavolo prepara il colpaccio! https://www.milannews24.com/mercato-milan-vlahovic-juventus-k - facebook.com facebook
Vlahovic assente alla cena della Juventus, il Milan c'è per giugno. Il colpo Kostic un segnale x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.