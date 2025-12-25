Juventus Under 17 il 2025 si chiude con 7 gol al Torino e il primo posto nel girone | il recap di metà stagione e i giocatori che si sono messi in mostra

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, la travolgente vittoria nel Derby chiude il girone di andata: i bianconeri classe 2009 dominano la classifica da imbattuti. Il recap, i giocatori più in voga e le statistiche. L’approfondimento completo. Grazie alla vittoria schiacciante nel Derby contro il Torino per 7-1, la Juventus Under 17 di Claudio Grauso ha chiuso il girone di andata al primo posto in classifica. I bianconeri classe 2009 dominano la classifica con 31 punti, frutto di 9 vittorie e 4 pareggi, 0 invece le sconfitte. Un ruolino decisamente positivo quello dei ragazzi, che nella passata stagione hanno riportato dopo anni lo Scudetto giovanile a Vinovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

