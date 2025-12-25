Juventus | Tonali grande sogno di Spalletti

Sandro Tonali rimane il desiderio più forte della Juventus per rinforzare il centrocampo nel 2026. Il 25enne azzurro, pilastro del Newcastle United dopo il trasferimento record dal Milan nel 2023, è il profilo ideale per Luciano Spalletti, che lo ha sempre considerato un leader capace di dare equilibrio, verticalizzazioni e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

