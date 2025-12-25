Juventus scambio Ricci – Gatti col Milan?

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scambio Ricci – Gatti Gennaio potrebbe essere il mese degli scambi e l’asse tra Milano e Torino è molto caldo. opportunità inaspettata potrebbe giungere da Milano, sponda rossonera. Massimiliano Allegri vorrebbe Federico Gatti al Milan. I dirigenti rossoneri faranno un tentativo per il difensore italiano classe 1998 della Juventus e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus scambio ricci 8211 gatti col milan

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, scambio Ricci – Gatti col Milan?

Leggi anche: Ricci Gatti (La Repubblica), sarà scambio tra Juventus e Milan? Cosa c’è di vero, i dettagli e le possibili cifre del doppio affare

Leggi anche: Gatti al Milan, non solo Ricci: prende quota l’ipotesi De Winter per lo scambio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juventus scambio Frattesi – Cambiaso con l’Inter?.

juventus scambio ricci 8211Repubblica | Juventus-Milan, sì allo scambio Gatti-Ricci - Secondo quanto riportato dall'odierna edizione de "La Repubblica" Juventus e Milan potrebbero ... fantamaster.it

juventus scambio ricci 8211Gatti al Milan, Ricci alla Juve: i dettagli del clamoroso scambio - Allegri vuole il difensore della Juventus e Spalletti spinge per Ricci: l'ipotesi di scambio c'è ed è clamorosa, i dettagli ... milanlive.it

juventus scambio ricci 8211Milan – Gatti, respinta la richiesta di Ricci: nuova controfferta alla Juventus! - Arrivano importanti aggiornamenti sul possibile approdo di Federico Gatti al Milan: i rossoneri hanno fatto una nuova offerta alla Juventus. spaziomilan.it

SCAMBIO RICCI-GATTI LA SORPRESA INVERNALE DELLA JUVENTUS?

Video SCAMBIO RICCI-GATTI LA SORPRESA INVERNALE DELLA JUVENTUS?

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.