Juventus Next Gen il bilancio del girone d’andata | montagne russe di risultati ma tanto talento valorizzato Dentro alla prima parte di stagione dei bianconeri

di Marco Baridon Juventus Next Gen, dentro alla prima parte di stagione dei bianconeri di Brambilla. Il recap dei risultati e tutti i talenti valorizzati. Il girone d’andata del campionato di Serie C va in archivio e per la Juventus Next Gen è tempo di bilanci. La Seconda squadra bianconera arriva al giro di boa posizionandosi al 12esimo posto, con un bottino di 21 punti frutto di un percorso quantomai variegato: 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con uno score di 19 gol fatti e 23 subiti. Numeri che raccontano una stagione vissuta su un’altalena emotiva e di risultati, tipica dei percorsi di crescita giovanile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

