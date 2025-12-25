Juventus Marocchi Spalletti si è calato bene nell’ambiente

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un intervista a Gazzetta dello sport, Giancarlo Marocchi ha parlato dell’attuale situazione della Juventus, con focus su Spalletti e Zhegrova. L’intervista a Marocchi Giancarlo Marocchi, che idea si è fatto di questi primi due mesi della Juventus di Spalletti? “Si è calato con entusiasmo nell’ambiente bianconero. È arrivato a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus marocchi spalletti si 232 calato bene nell8217ambiente

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Marocchi “Spalletti si è calato bene nell’ambiente”

Leggi anche: Juventus, Marocchi su Zhegrova: “Titolare fisso”

Leggi anche: Marocchi sicuro: «Spalletti ha portato una grande evoluzione alla Juve e soprattutto a quel giocatore»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

juventus marocchi spalletti 232Marocchi sicuro: «Spalletti ha portato una grande evoluzione alla Juve e soprattutto a quel giocatore» - Le dichiarazioni Giancarlo Marocchi, ex centrocampista bianconero con 319 presenze e sette trofei all’attivo, oggi ... calcionews24.com

Pagina 232 | Spalletti da Champions: "Ho una Juve forte, così ne vinciamo parecchie. Mi sono arrabbiato con..." - Nel finale di partita Spalletti ha lasciato per alcuni Yildiz come unica punta, lasciando in panchina Openda e David, poi entrato. tuttosport.com

Pagina 232 | Bologna-Juve, la formazione ufficiale: Spalletti, difesa a tre e la scelta a centrocampo - Juve, la formazione ufficiale: Spalletti, difesa a tre e la scelta a centrocampo ... tuttosport.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.