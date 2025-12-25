Juventus | Liverpool punta su Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic si tinge di rosso: il Liverpool di Arne Slot ha mosso passi concreti per portare il centravanti serbo ad Anfield già a gennaio, presentando una offerta intorno ai 20-25 milioni di euro alla Juventus. Il 25enne attaccante, attualmente fermo ai box per un grave infortunio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Liverpool punta su Vlahovic Leggi anche: Bodo/Glimt-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: Spalletti punta su Vlahovic, le formazioni Leggi anche: Juventus, Tudor contro la Lazio prepara l’ennesima rivoluzione. David favorito su Vlahovic come punta. Sulla trequarti… Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il Liverpool offre 20 milioni per Vlahovic!; Vlahovic assente alla cena della Juventus, il Milan c\'è per giugno. Il colpo Kostic un segnale; AC Milan Punta sul 'Nuovo Vlahovic'. Juve, spunta il Liverpool su Vlahovic: ai Reds serve un centravanti - L’infortunio di Isak obbliga gli inglesi a intervenire sul mercato, occhi sul centravanti bianconero in scadenza di contratto a giugno. msn.com

Il Liverpool offre 20 milioni per Vlahovic! - Il Liverpool offre 20 milioni per Vlahovic: assalto dalla Premier League Il Liverpool è pronto a entrare con decisione nel mercato invernale e avrebbe messo sul tavolo 20 milioni di euro ... tuttojuve.com

Juventus, paradosso Vlahovic: senza il serbo la Juve rientra nella corsa scudetto - Juventus, paradosso Vlahovic: senza il serbo la Juve rientra nella corsa scudetto La Juventus si è riaffacciata alle porte della zona scudetto proprio nel ... tuttojuve.com

