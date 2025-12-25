Juventus Comolli torna su Hjulmand

Hjulmand nel mirino dei bianconeri Comolli continua a seguire il nome di Morten Hjulmand. Il centrocampista dello Sporting era finito in orbita bianconera anche nell'ultimo mercato estivo ma la valutazione superiore ai 40 milioni di euro ha fatto terminare la trattativa Non è da escludere però un possibile inserimento in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

Leggi anche: Hjulmand Juventus: non esce dall'agenda di Comolli, occasione ghiotta contro lo Sporting. Gli aggiornamenti sul possibile colpo a centrocampo Leggi anche: Juventus, Tuttosport "Scetticismo su Comolli" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda; Juve alla ricerca di un mediano sul mercato: svelati i tre nomi in corsa; Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand: i dettagli; Il mercato della Juve tra gennaio e l'estate: Hjulmand difficile, idea Bernabé. Juventus, Comolli sogna due colpi in entrata: rivoluzione a centrocampo - Con l'obiettivo di rafforzare il centrocampo della Juventus, Comolli ha inserito altri due nomi all'interno della sua lista della spesa.

Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda - Il nome che resta nella lista di Comolli e il ruolo su cui serve intervenire subito: la situazione attuale tra occasioni a buon mercato e i paletti del Fair Play finanziario ... tuttosport.com

I due sogni (impossibili) per il centrocampo di Comolli per la Juventus - Entrambi sono a centrocampo e sarebbero le idee per rivoluzionare la Juventus. tuttomercatoweb.com

BOMBA Juve!? 2 MILIARDI dall’Arabia! COMOLLI Spinge per Hjulmand! ?

La Juventus sonda Marcelo Brozovic: Comolli deve superare un ostacolo per arrivare al croato Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook

#MercatoJuventus, #Comolli guarda in casa #Napoli Di chi si tratta x.com

