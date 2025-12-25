Juventus Albanese La Juventus vuole Tonali
Albanese: “La Juventus vuole Tonali” La Juventus valuta anche rinforzi dalla Premier League per il centrocampo e si valuta un altro centrocampista che in passato ha giocato nel Milan. Come riportato da Giovanni Albanese, la Juventus starebbe cercando d’intavolare una trattativa con il Newcastle per arrivare a Sandro Tonali. La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Sassuolo, Muharemovic racconta tutto: “La Juve ti vuole” - Faccio l’esordio in prima squadra contro il Salisburgo e il giorno dopo vengo convocato per la prima volta in nazionale Under 19, per le partite contro Croazia e Arabia ... calciomercato.it
Juventus, Paganini: ‘Spalletti vuole Lobotka, con Yildiz si rischia un caso Vlahovic - La Juventus guarda già con decisione al mercato di gennaio, consapevole che servirà intervenire per rinforzare una rosa che, dopo un autunno altalenante, ha bisogno di nuova linfa. it.blastingnews.com
Spalletti-Juve, che succede a giugno? Il rinnovo (per ora) è solo sulla parola - L'allenatore ha riportato la squadra in zona Champions, nelle prossime cinque partite si gioca la possibilità di rientrare nella corsa scudetto. msn.com
Giovanni Albanese: #Tonali alla #Juventus La trattativa con il Newcastle e il ruolo di #David. "#Spalletti stravede per il centrocampista azzurro, e #Comolli ci prova. Ma non è facile, serve la volontà di tutti e la quadra economica, che può arrivare se... Il - facebook.com facebook
