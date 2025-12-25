juventus albanese la juventus vuole tonali

Albanese: “La Juventus vuole Tonali” La Juventus valuta anche rinforzi dalla Premier League per il centrocampo e si valuta un altro centrocampista che in passato ha giocato nel Milan. Come riportato da Giovanni Albanese, la Juventus starebbe cercando d’intavolare una trattativa con il Newcastle per arrivare a Sandro Tonali. La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

