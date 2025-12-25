Juventus Albanese La Juventus vuole Tonali

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Albanese: “La Juventus vuole Tonali” La Juventus valuta anche rinforzi dalla Premier League per il centrocampo e si valuta un altro centrocampista che in passato ha giocato nel Milan. Come riportato da Giovanni Albanese, la Juventus starebbe cercando d’intavolare una trattativa con il Newcastle per arrivare a Sandro Tonali. La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus albanese la juventus vuole tonali

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Albanese “La Juventus vuole Tonali”

Leggi anche: Tonali-Juventus, Spalletti lo vuole al centro del progetto: David carta chiave col Newcastle

Leggi anche: Juventus, Moretto “Juventus ancora su Tonali”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Yildiz, non solo uno stipendio da top: per restare vuole una Juve da corsa; Chi è Ottolini, perché la Juve lo ha ripreso e cosa dovrà fare per Comolli; Juve, puoi credere allo scudetto? Tre motivi per il sì e tre per il no; Erano i gemelli-fantasia bianconeri, poi la scelta della Juve: perché Yildiz rimase e Soulé se ne andò.

juventus albanese juventus vuoleSassuolo, Muharemovic racconta tutto: “La Juve ti vuole” - Faccio l’esordio in prima squadra contro il Salisburgo e il giorno dopo vengo convocato per la prima volta in nazionale Under 19, per le partite contro Croazia e Arabia ... calciomercato.it

Juventus, Paganini: ‘Spalletti vuole Lobotka, con Yildiz si rischia un caso Vlahovic - La Juventus guarda già con decisione al mercato di gennaio, consapevole che servirà intervenire per rinforzare una rosa che, dopo un autunno altalenante, ha bisogno di nuova linfa. it.blastingnews.com

juventus albanese juventus vuoleSpalletti-Juve, che succede a giugno? Il rinnovo (per ora) è solo sulla parola - L'allenatore ha riportato la squadra in zona Champions, nelle prossime cinque partite si gioca la possibilità di rientrare nella corsa scudetto. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.