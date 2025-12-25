di Fabio Zaccaria Juve Primavera, una stagione di alti e bassi per la squadra allenata da Padoin: tra certezze e giocatori giovanissimi per la categoria, ecco un racap a fine 2025. L’approfondimento completo. Grazie alla convincente vittoria per 2-0 a Bergamo, la Juve Primavera è salita a quota 24 punti in campionato. Quota condivisa con Sassuolo, Monza e Verona. I ragazzi di Padoin, al primo anno sulla panchina bianconera senza Magnanelli, stanno vivendo una stagione oscillante, fatta di alti e bassi. Ecco quindi un recap di fine 2025, che intende ragionare sullo stato di forma dei giocatori e analizzare un po’ di numeri tra campionato e Youth League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, la vittoria con l’Atalanta come punto di ripartenza: come è andata fin qui la stagione dei ragazzi di Padoin e i talenti da tenere sotto osservazione

Leggi anche: Inter Primavera Napoli 3-0, vittoria di forza dei ragazzi di Carbone: ecco com’è andata

Leggi anche: Juve Primavera, tre bianconeri convocati con l’Italia U18: sono tutti della squadra di Padoin e c’è anche un sotto età. La lista completa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juve Primavera Padoin diretto dopo il successo ottenuto contro l’Atalanta U20 | Lo abbiamo meritato non si poteva chiudere meglio l’anno.

Juve, Durmisi bomber e regalo di Natale a Padoin: la Primavera batte l’Atalanta - La Juve Primavera ritrova il sorriso e dopo tre pareggi e una sconfitta, riassapora il gusto della vittoria sul campo dell'Atalanta. tuttosport.com