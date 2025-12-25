John Elkann attaccato dal Financial Times | c’è frustrazione La critica mossa dopo l’anno che sta per concludersi

John Elkann è stato attaccato così dal Financial Times: ecco la critica che gli è stata mossa dopo l’anno che sta per concludersi. È stato un 2025 da “tempesta perfetta” quello che sta per andare in archivio per John Elkann. L’Amministratore Delegato di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla asset strategici come Ferrari, Stellantis e Juventus, si trova a fare i conti con un bilancio annuale segnato da complessità su più fronti. Secondo un’analisi del Financial Times, il manager 49enne non nasconde una certa frustrazione per un periodo in cui le azioni di Exor hanno perso il 18% del valore, scendendo a una capitalizzazione di 15,1 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

John Elkann: il 2025 annus horribilis secondo il Financial Times, problemi per Stellantis, Juventus, Gedi, Exor e anche personali - Nelle scorse ore il Financial Times ha pubblicato un articolo sul presidente di Stellantis e di Ferrari John Elkann che sta facendo molto discutere. clubalfa.it