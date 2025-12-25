Joao Mario fa gli auguri così ai tifosi | FOTO in famiglia per l’esterno della Juve ecco il suo messaggio speciale
Joao Mario, esterno della Juve, ha dedicato questo messaggio di auguri ai tifosi bianconeri per le feste natalizie – FOTO. In un Natale a tinte bianconere, scandito dal riposo concesso da Luciano Spalletti e dall’attesa per la sfida di Santo Stefano, anche i nuovi protagonisti della Juventus si concedono un momento di pace pubblica. Tra i post più apprezzati dai tifosi nelle ultime ore c’è quello di Joao Mario. L’esterno portoghese ha aperto le porte della sua vita privata con uno scatto che trasmette serenità e calore, lontano dalle tensioni del campionato e dalla frenesia del mercato. Un Natale in famiglia: la foto che piace ai fan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
