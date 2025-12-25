Jay Kelly recensione | George Clooney mostra l’introspezione umana del successo
Jay Kelly è il nuovo lavoro di Noah Baumbach, un'opera che sembra voler squarciare il velo sulla vita privata di una delle ultime grandi star di Hollywood. Attraverso un'introspezione quasi psicanalitica, il film mette in scena il vuoto emotivo di chi ha tutto, ma non possiede più se stesso. Un'opera ambiziosa e visivamente curata che, tuttavia, si arena spesso in una narrazione eccessivamente statica, finendo per risultare a tratti piatta e priva di mordente.
