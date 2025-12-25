La nostra recensione di Jay Kelly, il film di Noah Baumbach con George Clooney: la solitudine di un’icona in un racconto meta-cinematografico che però fatica a trovare il giusto ritmo. Jay Kelly è il nuovo lavoro di Noah Baumbach, un’opera che sembra voler squarciare il velo sulla vita privata di una delle ultime grandi star di Hollywood. Attraverso un’introspezione quasi psicanalitica, il film mette in scena il vuoto emotivo di chi ha tutto, ma non possiede più se stesso. Un’opera ambiziosa e visivamente curata che, tuttavia, si arena spesso in una narrazione eccessivamente statica, finendo per risultare a tratti piatta e priva di mordente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Jay Kelly, recensione: George Clooney mostra l’introspezione umana del successo

Leggi anche: Jay Kelly: Recensione del nuovo film Netflix con George Clooney e Adam Sandler

Leggi anche: Jay Kelly: George Clooney in un film tra verità e finzione – Recensione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chi avrebbe mai detto che George Clooney e Adam Sandler fossero una coppia vincente?; Jay Kelly: Un'analisi tra omaggio a Clooney e critica a Baumbach | Recensione Film; Jay Kelly. Un innocuo e smielato déjà vu; Jay Kelly – Baumbach traccia la parabola del divo.

Jay Kelly: George Clooney in un film tra verità e finzione – Recensione - Jay Kelly: George Clooney in un film tra verità e finzione - superguidatv.it