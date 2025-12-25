Jannik Sinner vacanze di Natale sulle piste di sci | poi in famiglia anche con la fidanzata
Jannik Sinner come d'abitudine ha passato le vacanze di Natale in famiglia in Trentino, stavolta anche con la fidanzata. Sinner sciando in Val Pusteria ha concesso foto e autografi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Jannik Sinner, vacanze di Natale sulla neve. Quando parte per l’Australia e l’esibizione con Alcaraz
Leggi anche: L’Equipe: nella prevenzione sulle piste da sci, gli italiani meglio di noi (in Italia obbligo del casco sulle piste)
Laila Hasanovic vola da Sinner, Natale in coppia (con famiglia): cosa faranno con mamma Siglinde e papà Hanspeter; Sinner, il Natale sarà in famiglia, e Laila potrebbe raggiungerlo; Sinner, volo con Baggio e Natale in famiglia. E da Montecarlo parte l'operazione Australia; 8 cose che (forse) non sapete su Jannik Sinner.
Jannik Sinner, vacanze di Natale sulle piste di sci: poi in famiglia, anche con la fidanzata - Jannik Sinner come d'abitudine ha passato le vacanze di Natale in famiglia in Trentino, stavolta anche con la fidanzata ... fanpage.it
Laila Hasanovic vola da Sinner, Natale in coppia (con famiglia): cosa faranno con mamma Siglinde e papà Hanspeter - Il tennista altoatesino è tornato a Sesto Pusteria per le vacanze e trascorrerà le feste con mamma Siglinde, papà Hanspeter e la compagna: l’indizio social ... libero.it
Sinner e la vacanza sugli sci in Val Gardena: gli scatti con i tifosi sono virali - Il fuoriclasse azzurro del tennis, tornato in famiglia per festeggiare il Natale, marcato stretto dai fan anche sulle montagne di casa ... msn.com
Jannik Sinner Fan Club - facebook.com facebook
Natale a casa Sinner: Jannik sulle piste, per la compagna Laila Hasanovic passeggiate sulla neve in Val Pusteria x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.